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«Вегетарианство – один из путей профилактики атеросклероза, гипертонии, некоторых форм рака»

04.05.2017 - 23:09

Новости Беларуси. О плюсах отказа от мяса, рассказали в программе «Большой город».

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:
Я думаю, что внесла определённость какую-то Американская диетологическая ассоциация, которая в течение 15 лет проводила многоцентровые популяционные исследования по влиянию вегетарианства на здоровье и так далее. В 1982 году Американская диетологическая ассоциация дала такое заключение по вегетарианству: при условии дополнительного приёма витаминов и минеральных веществ, вегетарианство является одним из путей профилактики атеросклероза, гипертонической болезни, некоторых форм рака, диабета и других заболеваний. Несмотря на невысокую биологическую ценность белка строго вегетарианского рациона. То есть, это – не панацея, это – не способ лечения.

Это – просто один из путей профилактики заболеваний.

И, опять-таки, добавляю, при условии употребления дополнительного витаминов, минеральных веществ. Сейчас ещё добавляют – и аминокислот незаменимых, которые необходимы для построения и возобновления ресурсов человеческого организма, которые затрачиваются. Мы же изнашиваемся. Примерно 98% клеток у нас обновляется ежегодно. То есть, мы каждый год – новенькие. А для этого нужны запчасти. 

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