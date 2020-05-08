«Великая война. Великий подвиг белорусского народа». Праздничный канал к 9 Мая на СТВ: во сколько смотреть
Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит 9 Мая праздничный канал «Во славу общей Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Евгений Поболовец и Юлия Шпилевская, СТВ:
Три года, десять месяцев и 18 дней. Великая война. Великий подвиг белорусского народа. Великий подвиг всех советских людей. Кто-то вернулся домой, а кого-то война забрала навсегда. Они умирали ради нас, они и сегодня живут рядом с нами. В нашей памяти и в наших сердцах. Мы вспомним героев той войны, на связь со студией выйдут их родные и близкие. Мы откроем несколько ранее неизвестных страниц истории. В этот день нам нужно быть вместе.
9 Мая в эфире СТВ. Мы будем в строю уже в 8 утра.
Парад, концерты и салют. Программа праздничных мероприятий в Минске на 9 Мая
Новости Беларуси. Праздничная программа в столице 9 Мая не ограничится грандиозным парадом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он, напомним, начнется в 11 утра у стелы «Минск – город-герой».
С 13 часов начнутся торжественные церемонии возложения цветов к монументу Победы. А в 21.30 здесь пройдет праздничный концерт «Во славу общей Победы».
С полудня гости музея истории Великой Отечественной войны смогут прикоснуться к Знамени Победы, которое 75 лет назад уже побывало в нашей столице. Музей будет работать до 20 часов, к тому же по льготному режиму.
Весь праздничный день популярные произведения советских и белорусских композиторов о Великой Отечественной войне зазвучат в столичных парках Челюскинцев, Горького, Уго Чавеса, Павлова, а также на площадке у «Чижовка-Арены». А в 23.15 небо Минска раскрасит праздничный фейерверк. В этот раз салют будут давать с 8 точек.