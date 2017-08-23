новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Велосипедист погиб под колесами микроавтобуса в Вилейском районе

23.08.2017 - 17:26

Новости Беларуси. Велосипедист стал жертвой ДТП в Вилейском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вечером возле деревни Ижа водитель микроавтобуса не заметил мужчину на двухколесным транспорте, который следовал в попутном направлении. Ни он, ни велосипед не были обозначены светоотражающими элементами. Велосипедист погиб на месте, возбуждено уголовное дело.

Госавтоинспекция Минской области напоминает водителям двухколесного транспорта о необходимости обозначать его световозвращающими элементами и фонарями. Это – требование правил дорожного движения, и оно обязательно к исполнению.

А еще нужно помнить о боковом интервале: чтобы безопасно разъехаться: минимальное расстояние между машиной и велосипедом должно быть не менее метра в населенном пункте и полтора – за его пределами.

Велосипедист погиб под колесами микроавтобуса в Вилейском районе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Легковушка превратилась в груду металла, погиб пассажир: авария в Жодино
Легковушка превратилась в груду металла, погиб пассажир: авария в Жодино
В Солигорском районе 64-летнего мужчину после аварии из машины доставали спасатели
В Солигорском районе 64-летнего мужчину после аварии из машины доставали спасатели
Машинист применил экстренное торможение, но не успел: мальчик попал под поезд в Смолевичах
Машинист применил экстренное торможение, но не успел: мальчик попал под поезд в Смолевичах
От удара машину разорвало на час: под Копылем погиб 27-летний мужчина
От удара машину разорвало на части: под Копылем погиб 27-летний мужчина
Водитель Mazda погиб при столкновении с бензовозом
Смертельная авария под Копылем: Mazda врезалась в КамАЗ
Mitsubishi и Toyota врезались в грузовик на трассе Минск-Могилев: погибла семейная пара
Mitsubishi и Toyota врезались в грузовик на трассе Минск-Могилев: погибла семейная пара
87-летний велосипедист погиб под колесами грузовика в Мядельском районе
87-летний велосипедист погиб под колесами грузовика в Мядельском районе
Автопоезд протаранил маршрутку с пассажирами в Логойском районе: водитель микроавтобуса скончался
Автопоезд протаранил маршрутку с пассажирами в Логойском районе: водитель микроавтобуса скончался
Все новости по теме Авария в Минской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru