Фото. TheHR. Жюри 74-ого Венецианского кинофестиваля получилось многонациональным, но очень дружным. Особенно приятно было видеть среди них новые для фестивалей лица – британского режиссера Эдгара Райта («Малыш на драйве», «Зомби по имени Шон») и венгерскую постановщицу Ильдико Эньеди, получившую в начале года главный приз фестиваля в Берлине.

Фото. TheHR. Председательствовала в жюри Аннетт Бенинг. Прославленная актриса всегда отличалась несколько радикальными взглядами, так что от итогов фестиваля можно ожидать чего угодно.

Фото. TheHR. Открылся фестиваль картиной Александра Пэйна «Короче». Фантастическая комедия про уменьшенного Мэтта Дэймона понравилась публике и критикам, так что о ней мы еще обязательно услышим в наградном сезоне.

Фото. TheHR. «Первую реформаторскую церковь» Пола Шрейдера приняли, как и ожидалось, достаточно неоднозначно, но…

Фото. TheHR. …все критики в один голос хвалят игру Итана Хоука! Может в этом году случится невероятное и актер из фильма Шрейдера попадет в наградный сезон?

Фото. TheHR. Не обошлось на фестивале и без чудес. Новый фильм Гильермо Дель Торо «Форма воды» получила на Rotten Tomatoes уникальную 100% критику! За такое можно простить Гильермо слабый «Багровый пик» и с нетерпением ожидать «Форму воды» в белорусском прокате.

Фото. TheHR. Салли Хокинс и Октавия Спенсер. Этих дам мы обязательно увидим на предстоящей премии «Оскар» (Салли так уж точно!).

Фото. TheHR. Две легенды. Роберт Редфорд и Джейн Фонда представляли в рамках фестиваля новый общий фильм «Наши души в ночи». Картина была показана во внеконкурсной программе, но зато само появление на публике великих актеров произвело фурор.

Фото. TheHR. Фонда и Редфорд были удостоены специальных «Золотых Львов Святого Марка». Во время церемонии Роберт заявил, что больше не будет сниматься в кино, а посвятит себя исключительно режиссуре. «Я хотел сыграть в своем последнем фильме именно с Джейн», − поделился Редфорд.

Фото. TheHR. Просто очень красивая Джулианна Мур.

Фото. TheHR. Уже второй подряд режиссерский проект Джорджа Клуни принимают холодно. «Субурбикон» по сценарию братьев Коэн был одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля, но его критика ниже среднего.

Фото. TheHR. Зато самому Клуни было весело!

Фото. TheHR. Пока его коллеги позировали фотографам…

Фото. TheHR. …сам Джордж дурачился перед камерами.

Фото. TheHR. Может «Субурбикон» и не дотягивает до лучших фильмов Клуни, но зато команду в нем он собрал потрясающую!

Фото. TheHR. Новый фильм британского гения Стивена Фрирза «Виктория и Абдул» приняли холодно, но зато Джуди Денч в роли королевы Виктории получила исключительно лестную критику.

Фото. TheHR. С Джуди мы еще увидимся на «Оскаре», а вот ее коллега по фильму Али Фазал обрел популярность в русскоязычной части интернета – только ленивый не сравнил его с Киркоровым.

Фото. TheHR. 70-летняя Сьюзан Сарандон несколько лет назад разорвала долгие отношения с Тимом Роббинсом и стала блистать на ковровых дорожках мировых фестивалей. Венеция в этом году тоже не обошлась без Сьюзан.

Фото. TheHR. Хелен Миррен и Дональд Сазерленд сыграли супругов в роуд-муви «В поисках удовольствий». Фильм в основном ругают за легковесность, а вот Сазерленду за роль в нем пророчат большое будущее в наградном сезоне.

Фото. TheHR. Экспериментальный «Вудшок» с Кирстен Данст критикам не понравился. Зато посмотрите какой милый Эурон Грейнджой из «Игры престолов» в реальной жизни!

Фото. TheHR. А вот и главные фавориты фестиваля! «Три бигборда за пределами Эббинга, штат Миссури» Мартина Макдоны имеют самую высокую оценку критиков…

Фото. TheHR. …и всерьез претендуют на награды всем этим замечательным актерам.

Фото. TheHR. Традиционно хвалят Вудди Харрельсона, но больше всего восторженных отзывов адресовано Сэму Рокуэллу – многие критики уже заочно отдали ему «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Фото. TheHR. Если кто-то и может составить Джорджу Клуни конкуренцию в непринужденности, то только Фрэнсис МакДоманд!

Фото. TheHR. Сначала главная актриса сезона прыгала по ковровой дорожке, …

Фото. TheHR. … а потом уже вся команда фильма с интересом рассматривала ее туфли.

Фото. TheHR. Фестиваль этого года выдался скромным и тихим, так что самой скандальной премьерой оказалась «мама!». На первом показе фильм встретили одновременными овациями и свистом.

Фото. TheHR. Премьера «мамы!» в Венеции позиционировалась как первый совместный выход Дженнифер Лоуренс и Даррена Аронофски в качестве пары, но вместе актриса и режиссер так и не сфотографировались.

Фото. TheHR. Белорусские зрители смогут оценить «маму!» совсем скоро – фильм выходит в прокат уже 14 сентября.

Фото. TheHR. Это фото не несет особого смысла – просто Дженнифер очень идет этот образ.

Фото. TheHR. Этот тоже.

Фото. TheHR. Специальный показ картины «Любить Пабло» и наша любимая испанская пара Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Фото. TheHR. Эти двое хороши автоматически всегда.

Фото. TheHR. Шарлотта Рэмлинг представляла в Венеции новый фильм «Ханна». Судя по отзывам критиков, картина не оправдала ожиданий.

Фото. TheHR. Премьера внеконкурсного фильма «Приверженец». Адель Экзаркопулос так и не научилась делать «сердечко».

Фото. TheHR. Не обошлась Венеция этого года без громкого ком-бэка. Джим Керри, которого многие уже списали со счетов, с помпой презентовал свой документальный фильм.

Фото. TheHR. Джим был в хорошем настроении, со всеми фотографировался, шутил со зрителями и фотографами.

Фото. TheHR. С некоторыми фотографами комик особенно сблизился.