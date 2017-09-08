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Венецианский кинофестиваль-2017: лучшие наряды с ковровой дорожки

08.09.2017 - 12:58

Венецианский кинофестиваль 2017 года подходит к концу. Завтра вечером мы узнаем имена победителей и перенесемся в Торонто, где сейчас начинается TIFF – фестиваль, традиционно открывающий наградный сезон. Венецианский же смотр этого года получился тихим и мирным – никаких скандалов, шокирующих событий, громких премьер. Зато на ковровой дорожке было множество прекрасных женщин, чьи наряды приковывали внимание не только любителей кино, но и поклонников высокой моды. Мы предлагаем вашему вниманию лучшие платья Венеции-2017, которые будут обсуждать в фэшн-кругах, как минимум, до предстоящей премии «Оскар».

Здесь вы можете прочитать о самых ожидаемых фильмах, премьера которых состоялась в рамках фестиваля.

TheHR. Больше всего выходов на ковровую дорожку было у Ребекки Холл. Британская актриса входит в состав жюри, и имела возможность неоднократно «выгуливать» самые красивые платья.
Фото. TheHR. Больше всего выходов на ковровую дорожку было у Ребекки Холл. Британская актриса входит в состав жюри, и имела возможность неоднократно «выгуливать» самые красивые платья.
TheHR. Ребекка Холл.
Фото. TheHR. Ребекка Холл.
TheHR. Из моделей редко получаются хорошие актрисы, но зато эти девушки могут украсить собой премьеру любого фильма. Коко Роша на показе картины «мама!».
Фото. TheHR. Из моделей редко получаются хорошие актрисы, но зато эти девушки могут украсить собой премьеру любого фильма. Коко Роша на показе картины «мама!».
TheHR. Стелла Максвелл.
Фото. TheHR. Стелла Максвелл.
TheHR. Изабель Гулар.
Фото. TheHR. Изабель Гулар.
TheHR. Кристен Уиг представляла в Венеции сразу два фильма. Она засветилась в «маме!» и сыграла одну из главных ролей в «Короче».
Фото. TheHR. Кристен Уиг представляла в Венеции сразу два фильма. Она засветилась в «маме!» и сыграла одну из главных ролей в «Короче».
TheHR. Новый фильм Джорджа Клуни «Субурбикон» приняли холодно, но зато какая у него красивая жена! Выход Амаль Клуни модные критики во время фестиваля обсуждали больше всего.
Фото. TheHR. Новый фильм Джорджа Клуни «Субурбикон» приняли холодно, но зато какая у него красивая жена! Выход Амаль Клуни модные критики во время фестиваля обсуждали больше всего.
TheHR. Всеми любимая Дженнифер Лоуренс поразила публику сразу несколькими шикарными образами, а ее фильм «мама!» разделил критиков на два лагеря.
Фото. TheHR. Всеми любимая Дженнифер Лоуренс поразила публику сразу несколькими шикарными образами, а ее фильм «мама!» разделил критиков на два лагеря.
TheHR. Всеобщее внимание было приковано к Мишель Пфайффер. А ведь этой девушке в следующем году исполняется 60 лет!
Фото. TheHR. Всеобщее внимание было приковано к Мишель Пфайффер. А ведь этой девушке в следующем году исполняется 60 лет!
TheHR. Пользователи сети так и не решили, что Пенелопе Крус идет больше – белое платье смелого кроя или прекрасный супруг Хавьер Бардем.
Фото. TheHR. Пользователи сети так и не решили, что Пенелопе Крус идет больше – белое платье смелого кроя или прекрасный супруг Хавьер Бардем.
TheHR. В этом мире меняется все, но не Джейн Фонда. Ее спутник Роберт Редфорд, впрочем, тоже все еще великолепен.
Фото. TheHR. В этом мире меняется все, но не Джейн Фонда. Ее спутник Роберт Редфорд, впрочем, тоже все еще великолепен.
TheHR. Не отстает от Фонды и Хелен Миррен. Урожденная Елена Васильевна Миронова на премьере картины «В поисках удовольствий» с новоиспеченным лауреатом почетного «Оскара» Дональдом Сазерлендом.
Фото. TheHR. Не отстает от Фонды и Хелен Миррен. Урожденная Елена Васильевна Миронова на премьере картины «В поисках удовольствий» с новоиспеченным лауреатом почетного «Оскара» Дональдом Сазерлендом.
TheHR. Еще одна звездная бабушка Джуди Денч даже в 82 года может затмить молодых коллег. Денч на данный момент, кстати, главная претендентка на «Оскар» за лучшую женскую роль.
Фото. TheHR. Еще одна звездная бабушка Джуди Денч даже в 82 года может затмить молодых коллег. Денч на данный момент, кстати, главная претендентка на «Оскар» за лучшую женскую роль.
TheHR. Молодая мама Аманда Сайфред на премьере своей картины «Первая реформаторская церковь».
Фото. TheHR. Молодая мама Аманда Сайфред на премьере своей картины «Первая реформаторская церковь».
TheHR. Кирстен Данст критиковали за лишние килограммы и хвалили за роль в новом фильме «Вудшок», но ее образ на ковровой дорожке понравился всем.
Фото. TheHR. Кирстен Данст критиковали за лишние килограммы и хвалили за роль в новом фильме «Вудшок», но ее образ на ковровой дорожке понравился всем.
TheHR. Модные критики давно сошлись во мнении, что Джуллиана Мур будет хорошо смотреться даже в скатерти. Актриса доказывает это утверждение, блистая в платье мешковатого кроя.
Фото. TheHR. Модные критики давно сошлись во мнении, что Джуллиана Мур будет хорошо смотреться даже в скатерти. Актриса доказывает это утверждение, блистая в платье мешковатого кроя.

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