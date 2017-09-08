Венецианский кинофестиваль-2017: лучшие наряды с ковровой дорожки

Фото. TheHR. Больше всего выходов на ковровую дорожку было у Ребекки Холл. Британская актриса входит в состав жюри, и имела возможность неоднократно «выгуливать» самые красивые платья.

Фото. TheHR. Ребекка Холл.

Фото. TheHR. Из моделей редко получаются хорошие актрисы, но зато эти девушки могут украсить собой премьеру любого фильма. Коко Роша на показе картины «мама!».

Фото. TheHR. Стелла Максвелл.

Фото. TheHR. Изабель Гулар.

Фото. TheHR. Кристен Уиг представляла в Венеции сразу два фильма. Она засветилась в «маме!» и сыграла одну из главных ролей в «Короче».

Фото. TheHR. Новый фильм Джорджа Клуни «Субурбикон» приняли холодно, но зато какая у него красивая жена! Выход Амаль Клуни модные критики во время фестиваля обсуждали больше всего.

Фото. TheHR. Всеми любимая Дженнифер Лоуренс поразила публику сразу несколькими шикарными образами, а ее фильм «мама!» разделил критиков на два лагеря.

Фото. TheHR. Всеобщее внимание было приковано к Мишель Пфайффер. А ведь этой девушке в следующем году исполняется 60 лет!

Фото. TheHR. Пользователи сети так и не решили, что Пенелопе Крус идет больше – белое платье смелого кроя или прекрасный супруг Хавьер Бардем.

Фото. TheHR. В этом мире меняется все, но не Джейн Фонда. Ее спутник Роберт Редфорд, впрочем, тоже все еще великолепен.

Фото. TheHR. Не отстает от Фонды и Хелен Миррен. Урожденная Елена Васильевна Миронова на премьере картины «В поисках удовольствий» с новоиспеченным лауреатом почетного «Оскара» Дональдом Сазерлендом.

Фото. TheHR. Еще одна звездная бабушка Джуди Денч даже в 82 года может затмить молодых коллег. Денч на данный момент, кстати, главная претендентка на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Фото. TheHR. Молодая мама Аманда Сайфред на премьере своей картины «Первая реформаторская церковь».

Фото. TheHR. Кирстен Данст критиковали за лишние килограммы и хвалили за роль в новом фильме «Вудшок», но ее образ на ковровой дорожке понравился всем.