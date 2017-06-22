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Венгрия рассмотрит все предложения Беларуси по развитию партнерства

22.06.2017 - 17:31

Новости Беларуси. Сотрудничество в банковской сфере, агропромышленном комплексе и атомной энергетике предлагает развивать Беларусь Венгрии. По всем направлениям наша страна готова работать над выгодными для обеих сторон проектами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как вывести экономические отношения стран на новый уровень, говорили 22 июня в Правительстве. Премьер-министр Андрей Кобяков провел встречу с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

В последнее время взаимный товарооборот демонстрирует положительную динамику: почти плюс 10% за четыре месяца этого года. Однако потенциал далеко не исчерпан, считают обе стороны. Как заверил 22 июня зарубежный дипломат, Венгрия будет рассматривать все предложения Беларуси по развитию партнерства.

Венгрия рассмотрит все предложения Беларуси по развитию партнерства

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