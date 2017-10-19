новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Спасибо всем, кто поддерживал»: Вера Лапко и Александра Саснович покидают Кубок Кремля

19.10.2017 - 21:17

Новости Беларуси. Александра Саснович и Вера Лапко 19 октября выбыли из числа соискательниц титула Кубка Кремля. Обе уступили на стадии одной четвёртой финала.

Первая из упомянутых девушек скрестила ракетки с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая входит в топ-30 рейтинга WTA. Саснович, замыкающая первую сотню, огорчить хозяйку корта не смогла, потерпев поражение 4:6, 3:6.

«В Беларуси можно вырастить хорошего игрока, есть все условия». Большое интервью Александры Саснович здесь


Источник фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich/

Спортсменка прокомментировала свое выступление на турнире. На странице в Instagram Александра призналась, что «в целом могла и лучше».

Александра Саснович:
Закончился для меня турнир в Москве. В целом могла и лучше, буду работать над ошибками. Спасибо всем, кто меня поддерживал и тем, кто не поддерживал, вам тоже спасибо.

А вот Вера Лапко сражалась за путевку в полуфинал почти два с половиной часа, но в итоге пропустила туда румынку Ирину Бегу. 6:3, 4:6, 7:5 в пользу соперницы.

Вера Лапко: факты о победе «как у Азаренко», мечтах и Серене Уильямс

Вера Лапко. Источник фото: instagram.com/belarustennis/

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Алина Соболенко. Источник фото: instagram.com/sabalenka_aryna/
Арина Соболенко поднялась в топ-100 мирового рейтинга, что позволило стать первой ракеткой Беларуси
Соболенко в финале турнира в Тяньцзине сыграет с Шараповой
Соболенко в финале турнира в Тяньцзине сыграет с Шараповой
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Финал турнира в Тяньцзине: Арина Соболенко сыграет с Марией Шараповой
Фото: instagram.com/vichka35
Виктория Азаренко пропустит Открытый чемпионат Люксембурга по личным обстоятельствам
В 2018 протестируют новый формат проведения Кубка Дэвиса
В 2018 протестируют новый формат проведения Кубка Дэвиса
Фото: instagram.com/vichka35
«Следуй за мной, мама»: теннисистка Виктория Азаренко завела девятимесячному сыну страницу в Instagram
Максим Мирный и Филипп Освальд после упорной борьбы в полуфинале покидают турнир в Меце
Максим Мирный и Филипп Освальд после упорной борьбы в полуфинале покидают турнир в Меце
Проиграв во втором круге, Александра Саснович покидает турнир в Китае
Проиграв во втором круге, Александра Саснович покидает турнир в Китае
Все новости по теме Теннис
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru