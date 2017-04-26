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«Верный друг»: как служебных собак кинологического центра ВС Беларуси готовят к международному конкурсу

26.04.2017 - 09:37

Новости Беларуси. Защитить своего хозяина и задержать нарушителя. Служебных собак кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси готовят к Армейским международным играм. Опыт участия в них уже есть. Бронза, завоеванная в 2016 году, – лишь начало победного пути. Он не без препятствий. Во всяком случае, их преодоление – одно из заданий конкурса. Среди дисциплин также индивидуальная гонка, эстафета и дог-биатлон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Томаш Вербицкий, начальник специального отделения кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Дистанция 3200 метров, бег с собакой с двумя огневыми рубежами – лежа и стоя. Следующее упражнение – это полоса препятствий. 8 элементов: легкоатлетический барьер, забор двухметровый, высокая лестница, рубеж гранатометания, переползание 10-метровый участок, окоп и бум, бревно.

Все трудности на пути собака преодолевает вместе с хозяином. К успеху будут стремиться сразу десять пар. Сейчас претенденты для участия в международном конкурсе «Верный друг» тренируются недалеко от Минска.

«Верный друг»: как служебных собак кинологического центра ВС Беларуси готовят к международному конкурсу

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