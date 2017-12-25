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Вероятна техническая неисправность: что известно об аварии с автобусом, съехавшем в подземный переход в Москве

25.12.2017 - 19:37

Новости России. Трагические новости пришли 25 декабря из Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Кутузовском проспекте в подземный переход въехал пассажирский автобус. В результате ЧП 5 человек погибли, 15 получили травмы.

Со слов очевидцев, машина на большой скорости сначала заехала на тротуар, на пути сбив нескольких прохожих, а затем съехала в подземный переход и остановилась на лестнице.

Спасательные работы на месте трагедии завершены. Для оказания помощи пострадавшим привлекалась санитарная авиация, работали несколько бригад медиков. Сообщается, что к ликвидации последствий были привлечены более 90 человек и 35 единиц техники. В настоящее время спасатели готовятся вытаскивать автобус.

Водитель транспортного средства задержан. К этому моменту известно, что он был трезв. Что касается причин произошедшего, точных данных пока нет. Наиболее вероятной считается техническая неисправность транспортного средства. Версия теракта не рассматривается.

В Москве в подземный переход въехал автобус: погибли 4 человека, 15 – получили травмы

Вероятна техническая неисправность: что известно об аварии с автобусом, съехавшем в подземный переход в Москве
В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
Фото. В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
Фото. В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
Фото. В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
Фото. В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
Фото. В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
Фото. В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте
Фото. В Москве автобус съехал в подземный переход на Кутузовском проспекте

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