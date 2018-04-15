﻿ Вероятно, прикрыт канал поставки наркотиков в ЕАЭС. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Вероятно, прикрыт канал поставки наркотиков в ЕАЭС. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша

15.04.2018 - 14:41

Новости Беларуси. Россиянин пытался ввезти в Беларусь более 35 килограммов гашиша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 апреля в распоряжение СМИ попало видео с задержанием подозреваемого. Операцию работники Министерства внутренних дел и пограничники провели на одном из пунктов пропуска.

В поле зрения правоохранителей попал житель Калининграда. Позже выяснилось, что в его машине оборудован тайник. Наркотики марокканского происхождения были спрятаны в бензобаке.

Сейчас устанавливаются все причастные к данному преступлению. Есть основания говорить, что удалось перекрыть крупный канал поставки наркотиков из Европы на территорию ЕАЭС.

Вероятно, прикрыт канал поставки наркотиков в ЕАЭС. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
Фото. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
Фото. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
Фото. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
Фото. Россиянин пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Крупная партия наркотиков на сумму более 400 тысяч долларов
На минском вокзале задержана крупная партия наркотиков на сумму более 400 тысяч долларов
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале МВД Республики Беларусь
Гражданин России в бензобаке автомобиля пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша
«12 брикетов, перемотанных липкой лентой»: СК Беларуси прокомментировал задержание крупной партии гашиша
«12 брикетов, перемотанных липкой лентой»: СК Беларуси прокомментировал задержание крупной партии гашиша
В полицейском участке Аргентины недосчитались 500 килограммов конфискованной марихуаны
В полицейском участке Аргентины недосчитались 500 килограммов конфискованной марихуаны
Жительницу Борисова приговорили к 14 годам лишения свободы за незаконное приобретение запрещенных веществ с целью продажи
Жительницу Борисова приговорили к 14 годам лишения свободы за незаконное приобретение запрещенных веществ с целью продажи
Стоимость наркотиков – 22 миллиона долларов. В Таиланде изъяли 700 килограммов метамфетамина
Стоимость наркотиков – 22 миллиона долларов. В Таиланде изъяли 700 килограммов метамфетамина
Фото: УСК по Брестской области
Белорус спрятал в компьютерной мышке гашиш и пытался ввезти наркотик в страну
2,5 кг гашиша на 60 тысяч долларов: в Минской области выявили канал поставки наркотиков из России
2,5 кг гашиша на 60 тысяч долларов: в Минской области выявили канал поставки наркотиков из России
Все новости по теме Наркотики
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru