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Вероятно, уже через месяц в Гоа полностью запретят распитие алкоголя в общественных местах

18.09.2017 - 16:07

Новости Индии. Власти индийского Гоа планируют полностью запретить распитие алкоголя в общественных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данная мера может вступить в силу уже в октябре 2017 года, когда в штате начнется курортный сезон.

Употреблять спиртные напитки можно будет лишь в номере отеля, ресторане, имеющем соответствующую лицензию, или дома. По словам главного министра Гоа, нововведение поможет положить конец неприятностям, которые доставляют отдыхающие подшофе, а также сохранить чистоту улиц.

Вероятно, уже через месяц в Гоа полностью запретят распитие алкоголя в общественных местах

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