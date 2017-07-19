Верующие ответили уличными беспорядками на новые меры безопасности на Храмовой горе в Иерусалиме

Новости Беларуси. Десятки человек пострадали в столкновениях на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стычки между мусульманами и полицией произошли на улицах Старого города после молитвы.

Верующие, не согласные с новыми мерами безопасности, стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками.

Правоохранители в ответ рассеяли протестующих с помощью спецсредств. Усиленный досмотр, в частности, прохождение через металлодетектор на Храмовой горе ввели после теракта 14 июля, унесшего жизни двоих полицейских.