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Весенняя уборка в Беларуси: помочь коммунальщикам в благоустройстве может любой желающий

14.03.2017 - 13:32

Новости Беларуси. В Беларуси начинаются работы по весеннему благоустройству территорий. Основное внимание в этом году уделят не только придомовым территориям, населенным пунктам и озеленению улиц. Наведут порядок и на территориях сельхозобъектов и животноводческих комплексов.

Помочь коммунальщикам в благоустройстве может любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Михалевич, заместитель начальника управления обращения с отходами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Из нововведений, которые запланированы на 2017 год, это томпонаж ликвидированных скважин артезианских, те, которые в настоящее время не используются и служат потенциальным источником загрязнения подземных вод. Все, что мы делаем – это для того, чтобы радовало глаз и естественно для охраны окружающей среды. Так как большинство нарушений выявляется в области обращения с отходами, то есть это уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок.

Весенняя уборка в Беларуси: помочь коммунальщикам в благоустройстве может любой желающий

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