новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Весна пришла в Беларусь. До 23 градусов тепла ожидается 2 апреля по югу страны

02.04.2017 - 13:25

Новости Беларуси. Весна на грани лета. 2 апреля до 23 градусов тепла ожидается по югу Беларуси. Благодаря такой погоде появились первые цветы на деревьях. Сережки выпустила ольха, а многие виды ивы покрылись, как говорят в народе, «котиками». Зацвели ветреницы или, как их еще именуют, анемоны. Часто этот цветок вместе с перелеской и фиалкой называют общим словом «подснежник» или вестниками настоящей весны.

Не обделит природа и еще верным знаком начала цветущей поры года. 3 апреля синоптики обещают первые грозы. Они прогремят в отдельных районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весна пришла в Беларусь. До 23 градусов тепла ожидается 2 апреля по югу страны

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В ближайшие дни в Беларуси сохранится ненастная погода
В ближайшие дни в Беларуси сохранится ненастная погода
В Минске ливень стал причиной пробок на дорогах и ДТП
В Минске ливень стал причиной пробок на дорогах и ДТП
Шквалистый ветер и мокрый снег: штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 3 марта
Шквалистый ветер и мокрый снег: штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 3 марта
Синоптики обещают тёплую и влажную погоду в первые дни весны
Минск
Весна приходит в Беларусь: 28 февраля синоптики обещают до плюс 13 градусов
Из-за ветра до 14 м/с в Беларуси 22 февраля объявлен оранжевый уровень опасности
Из-за ветра до 14 м/с в Беларуси 22 февраля объявлен оранжевый уровень опасности
Из-за сильного ветра на 19 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Из-за сильного ветра на 19 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Оттепель в конце недели: синоптики обещают потепление
Оттепель в конце недели: синоптики обещают потепление
Все новости по теме Погода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru