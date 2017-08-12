новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Весомый вклад: 15 комбайнов из Несвижа отправятся на помощь в Борисовский район

12.08.2017 - 22:01

Новости Беларуси. Некоторые хозяйства работы в поле закончат гораздо раньше 20 августа. Так, в Несвижском районе планируют завершить уборку уже к середине недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, сидеть сложа руки аграриям не придется: они сразу же поедут на помощь соседям. Так 15 комбайнов Несвиж отправит в Борисовский район.

Сергей Костюкевич, комбайнер:
Чувствуется гордость за то, что вкладываешь свой труд в уборке урожая. Работаю на энергонасыщенном тракторе. Хватит работы, сейчас посевная начнется, я тоже задействован.

Сам посеял – сам и убрал.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат снов»:
Погода помогает, техника не подводит, у людей настроение очень хорошее. Работаем с утра до поздней ночи, пока можно работать в поле.

Идет уборка без потерь: урожайность более 95 центнеров.

Можно сказать, что это будет весомый вклад в копилку зернового клина и Несвижского района и дважды орденоносной Минской области.

Весомый вклад: 15 комбайнов из Несвижа отправятся на помощь в Борисовский район

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

400 звонков в сутки, рабочий день от рассвета до заката: как «вытягивают» проблемные хозяйства
400 звонков в сутки, рабочий день от рассвета до заката: как «вытягивают» проблемные хозяйства
Двухразовое горячее питание: для комбайнеров в Беларуси работают тысячи столовых на колесах
Двухразовое горячее питание: для комбайнеров в Беларуси работают тысячи столовых на колесах
Намолот в Беларуси перешагнул рубеж в 4 млн тонн
Намолот в Беларуси перешагнул рубеж в 4 млн тонн
С начала года в сельхозпредприятия Беларуси МАЗ более 60 единиц техники
С начала года в сельхозпредприятия Беларуси МАЗ более 60 единиц техники
Лучшие в Минской области: в Слуцком районе чествовали экипажи, намолотившие по две тысячи тонн зерна каждый
Лучшие в Минской области: в Слуцком районе чествовали экипажи, намолотившие по две тысячи тонн зерна каждый
Зерновые убраны на половине площадей, в лидерах – Брестская область
Зерновые убраны на половине площадей, в лидерах – Брестская область
Почти 4 млн тонн зерна собрали белорусские аграрии
Почти 4 млн тонн зерна собрали белорусские аграрии
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
В уборку солидно все втянулись, уже никого упрекать не надо: рабочая поездка Президента в Брестскую область
Все новости по теме Уборочная кампания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru