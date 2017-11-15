﻿ Вести.ua: Верховная Рада заменила «Великую отечественную войну» на «Вторую мировую» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости одной строкой

Вести.ua: Верховная Рада заменила «Великую отечественную войну» на «Вторую мировую»

15.11.2017 - 20:14

Верховная Рада на заседании во вторник приняла во втором чтении и в целом законопроект, согласно которому предоставляется статус инвалидов войны гражданским лицам, получившим инвалидность вследствие ранения в зоне антитеррористической операции.

Принятым законом о статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты Рада заменила определение «Великая Отечественная война» словами «Вторая мировая война», передает Интерфакс-Украина.

В тексте закона термины «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией», «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» и «Война 1945 года с империалистической Японией» заменены на «Вторая мировая война».

«Участникам Революции Достоинства, которые включены в перечень лиц, получивших телесные повреждения (тяжкие, средней тяжести, легкие), предоставляется статус пострадавшего участника Революции Достоинства. Таким лицам выдается соответствующее удостоверение, предоставляются льготы и другие социальные гарантии – такие же, как и для участников боевых действий», – сказал глава комитета парламента по делам ветеранов участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков, представляя законопроект.

Согласно тексту законопроекта, участники АТО, которые получили инвалидность вследствие заболевания во время службы, получат статус инвалидов войны.

Статус инвалидов войны получат также гражданские лица, которые стали инвалидами вследствие ранений от взрывчатых веществ и боеприпасов на подконтрольной Украине территории в зоне проведения АТО.

Принятый закон вступит в силу через три месяца со дня его публикации.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

https://unsplash.com/

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В чешском Оломоуце после реконструкции открыли памятник воинам Красной армии
В чешском Оломоуце после реконструкции открыли памятник воинам Красной армии
88-летнюю немку приговорили к тюремному заключению за отрицание геноцида евреев во время Второй мировой
88-летнюю немку приговорили к тюремному заключению за отрицание геноцида евреев во время Второй мировой
Теперь в цвете: шокирующие снимки из лондонского метро времен Второй мировой
В Польше возле ЖД нашли снаряд времен Второй мировой: кадры с места событий
В Польше возле ЖД нашли снаряд времен Второй мировой: кадры с места событий
Эксклюзив СТВ: во Франкфурте людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Эксклюзив СТВ: во Франкфурте людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
В случае взрыва она способна уничтожить целый квартал: во Франкфурте обезвреживают двухтонную бомбу
В случае взрыва она способна уничтожить целый квартал: во Франкфурте обезвреживают двухтонную бомбу
Цветы к памятнику и таблички с именами: в Большом Тростенце вспомнили жертв немецких концлагерей
Цветы к памятнику и таблички с именами: в Большом Тростенце вспомнили жертв немецких концлагерей
Британскую авиабомбу во Франкфурте разминируют 3 сентября
Британскую авиабомбу во Франкфурте разминируют 3 сентября
Все новости по теме Вторая мировая война
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru