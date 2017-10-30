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Ветер будет усиливаться, пройдут дожди, ожидается мокрый снег: что ждать от погоды в Беларуси

30.10.2017 - 16:56

Новости Беларуси. Энергосистема Беларуси работает в штатном режиме. Ураган «Герварт» (подробнее здесь) пока бесследно проходит по территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дежурстве почти полторы сотни диспетчерских пунктов.

На случай форс-мажорных обстоятельств оперативные бригады готовы выехать к месту ЧП.

Из-за сильного ветра в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Сейчас по западу республики порывы достигают 15-17 метров в секунду. Ветер будет усиливаться, максимальная скорость составит 24 метра в секунду. В стране пройдут дожди, днем в западных регионах ожидается мокрый снег.

Александр Беганский, начальник отдела краткосрочных прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:
Центр циклона будет смещаться дальше вглубь территории России, на районы Урала. Влияние на нашу страну он будет оказывать только в понедельник и вторник. Дальше характер погоды начнет меняться,

на погоду будут влиять атмосферные фронты с акватории Балтийского моря.

Ветер будет усиливаться, пройдут дожди, ожидается мокрый снег: что ждать от погоды в Беларуси

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