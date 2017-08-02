Ветер, грозы, ливни и до 36 градусов жары: в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Вновь оранжевый уровень. Синоптики обещают сильный ветер, грозы и ливни. Однако главную опасность представляет собой жара, которая установится на территории всей Беларуси. Столбик термометра поднимется до отметки в 30 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особо сильно воздух прогреется в южных регионах –там ожидается температура до 36 градусов. В такую погоду медики советуют быть предельно осторожными: носить свободную светлую одежду, пить много жидкости, избегать длительного пребывания на солнце и воздержаться от долгих поездок.