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«Вид открывается шикарный!» В Бресте открыли новое колесо обозрения

03.07.2017 - 16:48

Новости Беларуси. Масштабно и ярко отмечает Беларусь День Независимости. Так, Брест празднует на высоте 40 метров. Новое колесо обозрения смонтировали специально к празднику – буквально за несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одновременно наслаждаться видами города над Бугом могут 95 человек. Вечером колесо обозрения будет работать с яркой подсветкой.

Кристина Ковганко, житель Бреста:
Это здорово, что его построили. Вид открывается шикарный! Можно увидеть все достопримечательности Бреста, включая Брестскую крепость.

«Вид открывается шикарный!» В Бресте открыли новое колесо обозрения

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