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Видео очевидцев: BMW с российскими номерами устроил дрифт на оживленном перекрестке Могилева

12.07.2017 - 14:08

Новости Беларуси. В социальные сети попало видео, где водитель желтой легковушки устроил дрифт на оживленном перекрестке в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина с российскими номерами несколько раз с визгом и дымом из-под колес прокрутилась на 180 градусов.

Из этих кадров можно сделать вывод, что устроить показательное выступление водителя попросили его знакомые. Они же и снимали все на мобильный телефон. О том, что такие виражи создают аварийную ситуацию, а рядом еще и три пешеходных перехода, мужчины, видимо, не подумали.

Андрей Колесник, старший инспектор УГАИ УВД Могилевского облисполкома:
Данный факт сейчас зарегистрирован в Госавтоинспекции. По данному факту в настоящее время проводится проверка, и личность водителя, который в тот момент управлял этим автомобилем, устанавливается.

Шансы найти нарушителя очень высоки, говорят в Госавтоинспекции.

Водителю может грозить крупный штраф и лишение прав.

Видео очевидцев: BMW с российскими номерами устроил дрифт на оживленном перекрестке Могилева
Видео очевидцев: BMW с российскими номерами устроил дрифт на оживленном перекрестке Могилева
Фото. Видео очевидцев: BMW с российскими номерами устроил дрифт на оживленном перекрестке Могилева
Видео очевидцев: BMW с российскими номерами устроил дрифт на оживленном перекрестке Могилева
Фото. Видео очевидцев: BMW с российскими номерами устроил дрифт на оживленном перекрестке Могилева

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