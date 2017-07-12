Видео очевидцев: BMW с российскими номерами устроил дрифт на оживленном перекрестке Могилева

Новости Беларуси. В социальные сети попало видео, где водитель желтой легковушки устроил дрифт на оживленном перекрестке в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина с российскими номерами несколько раз с визгом и дымом из-под колес прокрутилась на 180 градусов.

Из этих кадров можно сделать вывод, что устроить показательное выступление водителя попросили его знакомые. Они же и снимали все на мобильный телефон. О том, что такие виражи создают аварийную ситуацию, а рядом еще и три пешеходных перехода, мужчины, видимо, не подумали.

Андрей Колесник, старший инспектор УГАИ УВД Могилевского облисполкома:

Данный факт сейчас зарегистрирован в Госавтоинспекции. По данному факту в настоящее время проводится проверка, и личность водителя, который в тот момент управлял этим автомобилем, устанавливается.

Шансы найти нарушителя очень высоки, говорят в Госавтоинспекции.