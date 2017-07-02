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Видеофакт: автовладельцы кабриооткрыткой поздравили Беларусь с Днем Независимости

02.07.2017 - 15:07

Новости Беларуси. Необычное поздравление с Днем Независимости подготовили автовладельцы из клуба любителей кабриолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К созданию этой видеооткрытки автомобилисты готовились целую неделю. Накануне вечером на одной из парковок Минска они выстроились в контурах нашей страны. Дождавшись ночи, водители зажгли фары и в масштабе 1:100 000 засияла маленькая Беларусь.

Александр Сыров, инициатор создания кабриооткрытки:
Мы решили таким образом поздравить Беларусь с Днем Независимости – сделать кабриооткрытку, составить автомобили в виде контура Республики Беларусь в знак благодарности за то, что мы можем и имеем возможность ездить без крыши под мирным небом Беларуси. 

Чтобы реализовать задумку, организаторам понадобилось выставить на расстоянии шага три десятка кабриолетов.

Видеофакт: автовладельцы кабриооткрыткой поздравили Беларусь с Днем Независимости

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