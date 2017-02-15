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Видеофакт: белорус собрал из бумаги работающий орган

15.02.2017 - 13:19

Новости Беларуси. На YouTube набирает популярность видео белорусского изобретателя Алексея Жолнера, на котором он демонстрирует работу сделанного из бумаги органа.

Александр Жолнер уже неоднократно удивлял своими необычными конструкциями из бумаги. Он делал из нее миниатюрные двигатели, моторчики, а в прошлом году удивил Интернет демонстрацией бумажной модели реактивной системы залпового огня «Град». Миниатюрная версия РСЗО работает на топливе из карамели и запускает снаряды на несколько десятков метров.

РСЗО «Град». Фото: megaobzor

Новая бумажная конструкция изобретателя тоже впечатляет.

30-сантиметровый орган звучит практически как настоящий.

Он сделал из картона и бумаги, но одна стенка выполнена из пластика, чтобы была видна работа устройства.

Бумажный двигатель. Фото: a-zholner

В своем блоге Александр Жолнер выложил схему сборки инструмента. Он описал подробный процесс изготовления и прикрепил видео, на котором продемонстрирована работа органа.

Александр Жолнер, изобретатель:
«Как-то с женой обсуждали самую первую мою действующую модель двигателя, и она так, задумчиво вращая внешний кривошип, говорит: «А сделай музыкальную шкатулку smile». Так и пришла идея создать что-нибудь играющее из бумаги».

Бумажный двигатель. Фото: a-zholner

Изобретатель отметил, что музыкальная шкатулка у него не получилась из-за сложности передать вибрации металлических пластин. Зато бумага отлично сымитировала принцип работы духового инструмента.

Услышать необычный инструмент можно на видео.

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