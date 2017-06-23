Соревнования роботов-сумоистов в Японии (видеофакт)

Новости Японии. Новое увлечение захватило изобретателей с мировым именем. За непредсказуемостью исхода битвы роботов-сумоистов следят сотни тысяч пользователей глобальной сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Молниеносные сражения проходят на специальном ринге. Главная задача механизмов — вытолкнуть соперника за пределы платформы. Роботы не управляются людьми, но заранее программируются на определенные действия.