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Соревнования роботов-сумоистов в Японии (видеофакт)

23.06.2017 - 12:18
Новости Японии. Новое увлечение захватило изобретателей с мировым именем. За непредсказуемостью исхода битвы роботов-сумоистов следят сотни тысяч пользователей глобальной сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Молниеносные сражения проходят на специальном ринге. Главная задача механизмов — вытолкнуть соперника за пределы платформы. Роботы не управляются людьми, но заранее программируются на определенные действия.
Соревнования роботов-сумоистов в Японии (видеофакт)
Роботы-сумоисты в Японии
Фото. Роботы-сумоисты в Японии
Роботы-сумоисты в Японии
Фото. Роботы-сумоисты в Японии
Роботы-сумоисты в Японии
Фото. Роботы-сумоисты в Японии
Роботы-сумоисты в Японии
Фото. Роботы-сумоисты в Японии

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