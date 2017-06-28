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Бронированные автомобили «Кайман» и «Волат», раритетные танки Т34: какую технику покажут на параде

28.06.2017 - 22:49

Новости Беларуси. Около восьми вечера назад минчане могли своими глазами увидеть военную технику в центре города. Это – подготовка к генеральной репетиции парада ко Дню Независимости. Колонна следовала с Уручья, вдоль Академии наук и улицы Сурганова. Автомобилистам пришлось потесниться. Центр города был перекрыт до 8 часов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новинки отечественного военпрома – бронированные автомобили «Кайман» и «Волат», раритетные танки Т34.

Всего около 220 единиц техники задействованы в параде.

Впервые по столичному проспекту 3 июля пройдут войска территориальной обороны и представители всех механизированных бригад. Колонна растянется почти на три километра. Зрелище – невероятное. Невероятной обещает быть и картинка на ваших экранах:  передвижная телевизионная станция СТВ уже на месте.

Бронированные автомобили «Кайман» и «Волат», раритетные танки Т34: какую технику покажут на параде

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