новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Видеофакт: генеральная репетиция парада ко Дню Независимости

29.06.2017 - 10:15

Новости Беларуси. 4 тысячи военнослужащих, более 500 единиц колесной и гусеничной техники проследовали ночью 28 июня по главному маршруту предстоящего парада в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральная репетиция закончилась далеко за полночь. При этом собрала огромное число зрителей, которые решили не упустить редкую возможность увидеть самые современные образцы вооружений на расстоянии вытянутой руки.

Вадим Романович впервые принимает участие в параде, как и его подразделение. Он –рядовой запаса – представляет силы территориальной обороны. Самому младшему в этой коробке – 29 лет. Старшим давно за 40. Вспоминали строевой шаг целый месяц. При этом чеканили по 6 часов. Ностальгия и душа в каждом движении.

Вадим Романович, рядовой запаса Вооруженных Сил Республики Беларусь 
Пришлось приложить много сил, умений, вспомнить. Братья по оружию дают советы, поддерживают друг друга, не бросают. Стараемся!

На этом параде многое впервые. 27 расчетов техники, что в два раза больше, чем в прошлом году. Модернизированные танки Т-72 с приставкой «Б». Многофункциональность и эффективность этой «брони» с ее огневой мощью знают во всем мире.

В механизированной колонне более 200 единиц техники. Образцы исторические (такие, как легендарная 34-ка) и достижения отечественного Военпрома. Нашумевшая система залпового огня «Полонез» и новинка уже 2017 года – броневик «Кайман». В общем, интересно будет даже искушенному зрителю.

Здесь и уникальные безпилотники, и тягачи с внушительной грузоподъемностью. Системы ПВО и дальняя артиллерия. Мощь армии, главная задача которой защищать рубежи своей страны.

Выступление роты почетного караула зрители смотрят стоя. Большое искусство и трюки завораживают. Их главный козырь – отнюдь не выправка.

Принимают участие в параде расчеты МЧС и МВД, а также элитный состав. В небе над стелой воздушным маршем пройдут авиаторы на крылатых защитниках неба. А пока– первые впечатления.

Прохожие:
Все очень здорово, я в восторге!

Спасибо, зрелище великолепное!

Не важно, что сегодня просто репетиция, всегда эти минуты волнительные. Большая гордость за всех участников, за наших ребят.

Мне очень понравился парад почетного караула, как они стукали своими ружьями.

Закрывает парад техника не военная, но не менее оригинальная – образцы передовых разработок отечественной промышленности.

Видеофакт: генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Фото. Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Фото. Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Фото. Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Фото. Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Фото. Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Фото. Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Фото. Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Фото. Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Бронированные автомобили «Кайман» и «Волат», раритетные танки Т34: какую технику покажут на параде
Бронированные автомобили «Кайман» и «Волат», раритетные танки Т34: какую технику покажут на параде
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Генеральная репетиция парада пройдет 28 июня, движение транспорта ограничат
Планировать маршруты заранее: в связи репетицией парада в центре Минска вводится временное табу на парковку
Планировать маршруты заранее: в связи репетицией парада в центре Минска вводится временное табу на парковку
Со 2 июля белорусская милиция перейдёт на усиленный режим несения службы
Со 2 июля белорусская милиция перейдёт на усиленный режим несения службы
Номер «Красуй, Беларусь!»: Минск готовится к Дню Независимости
Воздушный эшелон готовится к параду: какие крылатые машины пролетят над Минском в День Независимости?
Воздушный эшелон готовится к параду: какие крылатые машины пролетят над Минском в День Независимости?
День Независимости в Минске: какие планируются мероприятия
«Кроме легендарного «Полонеза», будут представлены беспилотные авиационные комплексы»: что увидят минчане 3 июля
Над Минском пролетела авиация, задействованная в торжествах 3 июля
Над Минском пролетела авиация, задействованная в торжествах 3 июля
Все новости по теме День Независимости 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru