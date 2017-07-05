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Видеофакт: итальянский фермер трактором нарисовал потрет Путина

05.07.2017 - 16:00

Новости Италии. Итальянский фермер Дарио Гамбарин создал на пшеничном поле в Вероне гигантский портрет Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произведение масштабное, 25 тысяч квадратных метров.

Картина с президентом России в стиле лэнд-арт пришла на смену такой же с изображением американского лидера Дональда Трампа. Ранее мастер ландшафтного искусства создавал портреты Барака Обамы, Папы Римского Франциска, Фиделя Кастро, Нельсона Манделы. А также инсталляции с призывами к миру и справедливости.

Видеофакт: итальянский фермер трактором нарисовал потрет Путина
Видеофакт: итальянский фермер трактором нарисовал потрет Путина
Фото. Видеофакт: итальянский фермер трактором нарисовал потрет Путина
Видеофакт: итальянский фермер трактором нарисовал потрет Путина
Фото. Видеофакт: итальянский фермер трактором нарисовал потрет Путина

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