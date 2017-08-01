Видеофакт: из движущегося фургона в Нидерландах румыны украли смартфоны на сумму в полмиллиона евро

Новости Нидерландов. В Нидерландах преступники украли смартфоны из движущегося фургона на сумму в полмиллиона евро. На кадрах с дорожной камеры видно, как члены банды вплотную подъезжают к автобусу, взламывают двери и достают коробки с электроникой. Для аферы использовали специально переоборудованную машину, как раз для подобных вылазок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако скрыться ворам не удалось – вскоре они были арестованы. По сообщениям полиции, злоумышленников пятеро, они являются гражданами Румынии.