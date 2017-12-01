﻿ Видеофакт: китаец кистью «исправляет» дорожную разметку | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Видеофакт: китаец кистью «исправляет» дорожную разметку

01.12.2017 - 15:30

Новости Китая. Житель китайской провинции Цзянсу решил в одиночку разобраться с движением – наземным. Для благородной, но весьма опасной миссии он выбрал один из самых оживленных перекрестков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем не выставил никаких знаков, предупреждающих о дорожных работах! Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина смело орудует кистью. Дорисовывает на свое усмотрение разметку, даже не реагируя на автомобильный поток. Правда, таких стараний местная полиция не оценила. «Художника» задержали и выписали крупный штраф.

Видеофакт: китаец кистью «исправляет» дорожную разметку

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Источник фото: скриншот из видео
Житель Китая придумал, как освободить себе место в метро
Видеофакт: турецкий художник рисует на миниатюрных предметах
Видеофакт: турецкий художник рисует на миниатюрных предметах
4 года фотограф из Витебска потратил на создание ролика о Беларуси: вот что получилось
4 года фотограф из Витебска потратил на создание ролика о Беларуси: вот что получилось
Фото: скриншот из видео
Экстремалы из Франции прыгнули с горы и попали в летящий самолет
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Бизнесмен из Китая погиб при попытке утопить машину ради получения страховки
Фото: independent.co.uk
В Индии врачи извлекли из желудка мужчины 7 кг гвоздей, монет и лезвий
Картофельное пюре и … Названы блюда предсмертного ужина Гитлера
В Китае откроют парк виртуальной реальности
В Китае откроют парк виртуальной реальности
Все новости по теме Необычное
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru