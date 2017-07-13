Видеофакт: маленькая девочка смотрит телевизор в обнимку с гигантским питоном

В Сети набирает популярность видео, на котором маленькая девочка смотрит телевизор с зевающим питоном. Длина змеи — 6 метров. На кадрах видно, как малышка буквально обнимает хладнокровного питомца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Сети набирает популярность видео, на котором маленькая девочка смотрит телевизор с зевающим питоном. Длина змеи — 6 метров. На кадрах видно, как малышка буквально обнимает хладнокровного питомца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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