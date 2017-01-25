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Видеофакт: на улицах Гродно появились электробусы

25.01.2017 - 16:27

Новости Беларуси. Гродно стал первым городом в Беларуси, где появился бесконтактный троллейбусный маршрут. 25 января впервые на линию вышли четыре машины.

Новый маршрут № 20 связал спальные микрорайоны. На пути следования есть четыре участка, где троллейбусы будут перезаряжаться. Автономного хода машины хватает примерно на 20 километров. В машины встроены накопители электроэнергии, которые безопасны для экологии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
Развитие  самого троллейбуса – оно в этом решении тоже видно, что эта тема будет жить. Другое дело, что она сегодня имеет продолжение в своем развитии и перспективу.

Уже завтра новый общественный транспорт опробуют горожане, ну, а сегодня на электробусах прокатились журналисты. Вскоре подобные машины появятся и в других городах.

Видеофакт: на улицах Гродно появились электробусы

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