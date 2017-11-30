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Видеофакт: над школой имени Владимира Карвата в Бресте зажглась звезда Героя

30.11.2017 - 11:14

Новости Беларуси. О подвиге и герое нашего времени кроме улицы, бюста и музея, теперь будет напоминать и звезда Героя. Она появилась над зданием школы, где учился Владимир Карват, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зажгли ее в день рождения человека, чей пример служит всем белорусам больше 20 лет. 59-летие первого Героя Беларуси Владимира Карвата отмечают на его родине в Бресте.

Иван Гук, старший летчик 61-ой истребительной авиационной базы:
Этот поступок очень мужественный, и не каждый на такое способен. Получив команду катапультироваться, он с легкостью мог покинуть самолет, не задумываясь, что будет дальше. И ему ничего бы за это не было.

Галина Рыбак, сестра Владимира Карвата:
Он очень был у нас добродушный, всех жалел. Котенка подберет, обогреет его, не говоря уже про людей. Приятно это все, но тяжело, больно, ничем не поможешь, ничего не вернешь.

В 1996 году недалеко от Барановичей летчик первого класса Владимир Карват ценой собственной жизни спас десятки людей. Подполковник выполнял учебно-тренировочный полет, на высоте нескольких сотен метров в самолете произошло возгорание. Но падающий истребитель Карват по приказу не покинул, а отвел его от двух деревень.

Видеофакт: над школой имени Владимира Карвата в Бресте зажглась звезда Героя

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