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Видеофакт: Naviband представили забавный кавер на песню фаворита «Евровидения-2017»

12.05.2017 - 19:41

Новости Евровидения. До финала «Евровидения-2017» остаются сутки. Представители Беларуси группа Naviband выступит под номером 3.

Наши музыканты предпочитают не загадывать, какое место займут в финале. Артем Лукьяненко и Ксения Жук намерены хорошо исполнить «Гісторыю майго жыцця» и в очередной раз доставить удовольствие слушателям и зрителям «Евровидения».

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А пока ребята готовятся к последнему рывку, их поклонники в социальных сетях делятся забавным видео. «Пижамный ролик», – так назвали Naviband видео, которое записали спустя несколько часов после выступления в полуфинале. Ребята в повязках для сна, с нарисованными усами, перепевают композицию итальянца Франческо Габбани.


Источник: instagram.com/naviband/

«Мы так рады быть в финале! Франческо Габбани, мы не боимся тебя! Вперед!». Так подписали это видео Артем и Ксения.

Напомним, по мнению букмекеров, Франческо Габанни с зажигательным треком Occidentali’s Karma претендует на победу в «Евровидении». Почему букмекеры ставят на итальянца? – здесь подробнее.

Naviband и Франческо Габанни. Источник фото: instagram.com/naviband/

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