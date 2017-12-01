﻿ Видеофакт: турецкий художник рисует на миниатюрных предметах | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Видеофакт: турецкий художник рисует на миниатюрных предметах

01.12.2017 - 14:13

Новости Турции. Турецкий художник воссоздает историю на миниатюрных предметах – тыквенных и абрикосовых семечках, крышках от напитков, на помадах, орехах и даже зубах. Чтобы рука с кистью не дрогнула, мастер, которого уже в народе прозвали Микроанджело, надолго задерживает дыхание и буквально замирает над своей работой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В коллекции художника 350 подобных мини-шедевров. В будущем он планирует открыть первый в мире музей микро-работ, чтобы всем показать свое крошечное творчество, которое достойно большого внимания.

Видеофакт: турецкий художник рисует на миниатюрных предметах

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

4 года фотограф из Витебска потратил на создание ролика о Беларуси: вот что получилось
4 года фотограф из Витебска потратил на создание ролика о Беларуси: вот что получилось
Фото: скриншот из видео
Экстремалы из Франции прыгнули с горы и попали в летящий самолет
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Бизнесмен из Китая погиб при попытке утопить машину ради получения страховки
Фото: independent.co.uk
В Индии врачи извлекли из желудка мужчины 7 кг гвоздей, монет и лезвий
Картофельное пюре и … Названы блюда предсмертного ужина Гитлера
В Китае откроют парк виртуальной реальности
В Китае откроют парк виртуальной реальности
Источник фото: скриншот из видео
В Китае парень дважды за 10 секунд избежал смерти
Видеофакт: миниатюрная железная дорога в Ботаническом саду Нью-Йорка
Видеофакт: миниатюрная железная дорога в Ботаническом саду Нью-Йорка
Все новости по теме Необычное
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru