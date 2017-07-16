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Видеофакт: в американском Сан-Диего голодный морской лев искал еду в вещах отдыхающих на пляже

16.07.2017 - 17:08

Новости США. На пляже в американском Сан-Диего морской лев устроил немалый переполох. Животное сильно проголодалось и после того, как заставило буквально ретироваться отдыхающих, начало быстро выискивать пропитание в наспех оставленных людьми вещах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реакция очевидцев на случившееся – разная. Одни отнеслись к случившемуся с юмором, другие, понимая опасность, которая может исходить от этих животных в дикой природе, старались держаться подальше от млекопитающего.

Видеофакт: в американском Сан-Диего голодный морской лев искал еду в вещах отдыхающих на пляже
Морской лев гуляет на пляже в Сан-Диего
Фото. Морской лев гуляет на пляже в Сан-Диего
Морской лев гуляет на пляже в Сан-Диего
Фото. Морской лев гуляет на пляже в Сан-Диего

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