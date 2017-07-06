новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Видеофакт: в Гамбурге противники саммита G20 устроили перформанс

06.07.2017 - 11:30

Новости Германии. В Гамбурге в преддверие саммита G20 противники заседания изобразили немой протест, устроив арт-перформанс. Люди покрыли себя серой цементной краской и изобразили безвольную толпу, вынужденную лишь подчиняться государству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом участники выразили недовольство глобализацией и экономической политикой, которую проводят руководители G20. Встреча глав государств большой двадцатки состоится в Гамбурге 7 июля. В течение нескольких последних дней город сотрясают массовые беспорядки и акции протеста. Чтобы усмирить демонстрантов, накануне полиция применила водометы.

Видеофакт: в Гамбурге противники саммита G20 устроили перформанс
Перформанс противников саммита G20 в Гамбурге
Фото. Перформанс противников саммита G20 в Гамбурге
Перформанс противников саммита G20 в Гамбурге
Фото. Перформанс противников саммита G20 в Гамбурге

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Гамбурге во время саммита G20 могут находиться до 8000 человек, потенциально готовых к насилию
В Гамбурге во время саммита G20 могут находиться до 8000 человек, потенциально готовых к насилию
В Украине отменили госрегулирование цен на продукты питания
В Украине отменили госрегулирование цен на продукты питания
Премьер-министром Сербии стала Ана Брнабич
Премьер-министром Сербии стала Ана Брнабич
Шотландия отложила подготовку референдума о независимости
Шотландия отложила подготовку референдума о независимости
Выборы в Сенат парламента Казахстана состоятся 28 июня
Выборы в Сенат парламента Казахстана состоятся 28 июня
Выборы в Монголии: в первом туре лидирует кандидат от демократов
Выборы в Монголии: в первом туре лидирует кандидат от демократов
Новым премьер-министром Румынии назначен Михай Тудосе
Новым премьер-министром Румынии назначен Михай Тудосе
«Мы всерьез нацелены активизировать сотрудничество с Беларусью»: министр иностранных дел Анголы
«Мы всерьез нацелены активизировать сотрудничество с Беларусью»: министр иностранных дел Анголы
Все новости по теме Международная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru