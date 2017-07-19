Видеофакт: в Лондоне четверо неизвестных ограбили Porsche, стоящий в пробке

Новости Великобритании. В Лондоне злоумышленники ограбили стоявший в пробке люксовый автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Все преступное действо попало на видео.

Сначала к машине подъехали двое на мопедах, один из них начал ножом угрожать водителю авто. Вскоре подъехали еще двое грабителей, аккуратно «подчистили» все ценные вещи и скрылись.

Преступность в Лондоне в последние годы неуклонно растет.