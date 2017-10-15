новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров – в небо взмыли пчелы, динозавры и детские коляски

15.10.2017 - 15:33

Новости США. Небо над американским Альбуркерке в штате Нью-Мексико разукрасило настоящее карнавальное шоу воздушных шаров. Это не столько соревнования скорости и выносливости, сколько фантазии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полтысячи воздушных гигантов одновременно парят над землей. Причем самых разных форм и расцветок. Здесь есть и пчелы, и динозавры, и даже невероятных размеров детские коляски.

Чтобы увидеть, как над долиной Рио-Гранде взмывают сотни разноцветных аэростатов, сюда каждую осень приезжают до 100 тысяч человек из разных стран.

Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров – в небо взмыли пчелы, динозавры и детские коляски
Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров
Фото. Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров
Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров
Фото. Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров
Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров
Фото. Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров
Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров
Фото. Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров
Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров
Фото. Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров
Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров
Фото. Видеофакт: в Нью-Мексико шоу воздушных шаров

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фотофакт: лучшие моменты фестиваля поклонников аниме «Хиган-2017»
Конкурсы, дегустации, концерт, шествие и фейерверк: 7 октября в Смолевичах пройдут областные «Дожинки»
Конкурсы, дегустации, концерт, шествие и фейерверк: 7 октября в Смолевичах пройдут областные «Дожинки»
Видеофакт: в Пекине танцем огненного дракона отметили середину осени
Видеофакт: в Пекине танцем огненного дракона отметили середину осени
Международный фестиваль воздушных змеев в Тайбее: видеофакт
Международный фестиваль воздушных змеев в Тайбее: видеофакт
30 сентября в Старых Дорогах открывается национальный фестиваль бега «Языльская десятка»
30 сентября в Старых Дорогах открывается национальный фестиваль бега «Языльская десятка»
«Евразия. DOC»: что обещают показать на втором фестивале документального кино
«Евразия. DOC»: что обещают показать на втором фестивале документального кино
Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
«Чтобы было весело разрисовано и жила культура»: как с минчанами прощался красочный фестиваль «Вулица Бразил»
Все новости по теме Фестиваль
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru