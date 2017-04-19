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Видеофакт: в поисках дома бобр стал вожаком стада из 150 коров

19.04.2017 - 10:21

История о том, что вожаком может стать каждый. Даже речной бобр и даже среди собратьев, во многом превосходящих его по размерам. Доказательство тому – кадры, на которых видно, как обычный речной грызун уводит за собой с пастбища полторы сотни коров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятно, зверь забрел на ферму в поисках хатки. Его появление вызвало необычную реакцию у животных, которые тут же отправились вслед за бобром, покинув ранчо. Правда, вскоре владельцы фермы обнаружили пропажу и вернули скот обратно. Что стало с бобром, не сообщается.

Владелица стада: «Думаю, что они следовали за ним, поскольку не могли понять, что это такое» (здесь подробнее).

Видеофакт: в поисках дома бобр стал вожаком стада из 150 коров

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