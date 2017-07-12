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Видеофакт: в Слуцком районе спасатели освободили аистенка, запутавшегося в гнезде

12.07.2017 - 18:09

Новости Беларуси. Большое хорошее дело сделали спасатели в деревне Большая Слива Слуцкого района. Там в веревке запуталась аистенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Гнездо высоко, местным жителям не добраться. Было решено звать на помощь специалистов из МЧС. Хотя те – к слову – вовсе не обязаны выполнять такие просьбы. Пожарные приехали, растянули лестницу и помогли птице освободиться из плена.

Распутывал аистенка сержант Леонид Кулеш. Птицу осмотрели, травм не нашли. И теперь крылатое учится летать. И, если бы не человек, этот аистенок так и остался бы в гнезде.

Видеофакт: в Слуцком районе спасатели освободили аистенка, запутавшегося в гнезде

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