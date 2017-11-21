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Видеофакт: выступление квартета Франка Весте в Минске

21.11.2017 - 10:12

Новости Беларуси. Блестящая импровизация, неутомимая энергия и безудержное вдохновение. Квартет одного из лучших европейских джазовых пианистов – Франка Весте впервые на минской сцене – в Национальном академическом театре имени Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В копилке именитого музыканта уже 5 сольных альбомов. Также он обладатель нескольких премий международных джазовых конкурсов. Вместе с известным артистом выступили гитарист, клавишник и ударник. Послушать музыку знаменитого квартета пришло много белорусов. Свободных мест в театральном зале практически не осталось.

Прошел концерт в рамках проекта «Джазовый мост». При поддержке посольства Франции в Беларуси и Института имени Гете в Минске. А буквально неделю назад на горьковскую сцену выходила джазовая вокалистка мирового класса, певица и композитор Дебора Картер. 

Видеофакт: выступление квартета Франка Весте в Минске

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