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Видеофакт: Взрыв в центре Киева попал на камеры наблюдения

26.10.2017 - 16:38

Новости Киева. Обнародовано видео момента взрыва в Киеве. Его зафиксировала камера наружного наблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этим кадрам можно судить, какой силы было взрывное устройство.

По мнению экспертов, его мощность составила не менее килограмма в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена под мотоциклом, припаркованным возле автомобиля депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука. Именно покушение на народного избранника – приоритетная версия у следствия.

Напомним, всего от взрыва пострадали 5 человек, в том числе народный избранник. Позже в больнице скончались его охранник и 36-летний местный житель, который в момент атаки проходил мимо. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Видеофакт: Взрыв в центре Киева попал на камеры наблюдения
Взрыв в Киеве попало на видео камеры наблюдения
Фото. Взрыв в Киеве попало на видео камеры наблюдения
Взрыв в Киеве попало на видео камеры наблюдения
Фото. Взрыв в Киеве попало на видео камеры наблюдения
Взрыв в Киеве попало на видео камеры наблюдения
Фото. Взрыв в Киеве попало на видео камеры наблюдения

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