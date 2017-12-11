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Видеофакт: забег Санта-Клаусов в Мадриде

11.12.2017 - 14:09

Новости Испании.  Самый массовый забег Санта-Клаусов состоялся в центре испанской столицы. На старт у знаменитого музея Прадо вышли около семи тысяч участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта рождественская гонка для Мадрида уже стала традиционной. Санты и их помощники эльфы, которые тоже были замечены на дистанции, вышли на старт в шестой раз. Сам забег благотворительный. Собранные средства направят на поддержку онкобольных. К слову, в акции принял участие даже испанский олимпийский чемпион Фермин Качо.

Видеофакт: забег Санта-Клаусов в Мадриде

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