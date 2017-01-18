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Видеофакт: животные в зоопарке Орегона радуются снегу

18.01.2017 - 13:21

Новости США. В Орегоне неожиданно выпало очень много снега и поэтому пришлось закрыть местный зоопарк для посетителей. Кто же знал, что именно в этот день животные устроят настоящее, причем, бесплатное шоу.

Суровые белые медведи, огромные слоны и морские котики радовались, как дети, ныряли в снег и разве что не лепили снеговиков. Всю эту феерию на видео снял рабочий зоопарка и выложил в сеть.

За два дня вместе с животными снегу порадовались уже более 13 миллионов человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Видеофакт: животные в зоопарке Орегона радуются снегу

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