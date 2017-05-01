новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Видеообращение Поплавской к Ханку: «Что-то такое с Эдиком случилось»

01.05.2017 - 19:25

Новости Беларуси. Что думает певица Ядвига Поплавская о запрете композитора Эдуарда Ханка исполнять песни «Малиновка», «Завіруха», «Я у бабушки живу», «Счастливый случай» и «Вы шуміце, бярозы. Видеозапись мнения певицы показали во время ток-шоу «Что происходит».

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Мы тоже очень много сделали для того, чтобы эти песни были так популярны. Кто-то, может быть, спел бы их лучше, кто-то хуже.

Но именно в нашем исполнении эти песни попали в сердце людей.

И мне очень жаль, что есть защита прав авторов, а где же защита прав исполнителей? Я думаю, что авторы все радуются, когда их песни так долго живут и любимы людьми. И мне очень хочется пожелать, чтобы – я думаю, что-то такое с Эдиком случилось – чтобы из жестокого и справедливого, он, всё-таки, стал добрым и справедливым. 

Ханок, Поплавская и Ярмоленко: «Что происходит» – мнения всех сторон

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Ты поднялся на этой песне, ты должен поделиться». Как Солодуха с Ханком о «Чужой милой» договаривались
«Поддержите Ядю, потому что найдутся люди, которые будут делать нехорошие дела»: последняя смс Тихановича
Эдуард Ханок очевидцу разговора с Поплавской: «Вы сами подставляете её, она больше никогда в жизни не споёт эти песни»
«У неё, видимо, что-то с мозгами случилось». Эдуард Ханок прокомментировал видеообращение Поплавской
Разговор Ханка и Поплавской: «Ядвига Константиновна очень сильно расплакалась» и «Устроила мне истерику, никаких судов не будет»
Анатолий Ярмоленко изъял из репертуара «Я лягу-прилягу» после претензий Эдуарда Ханка
Эдуард Ханок о претензиях к Ярмоленко и Поплавской: «Я их не трогал, пока не произошел случай во Дворце Республики»
«Ядвига Поплавская – авантюристка». Эдуард Ханок о требовании $25 тысяч
Все новости по теме Ханок VS Поплавская и Ярмоленко
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru