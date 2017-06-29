новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Видим высокую степень экономической интеграции между Россией и Беларусью»: Валентина Матвиенко на Форуме регионов

29.06.2017 - 13:58

Новости Беларуси. Первые контракты уже подписаны на IV Форуме регионов Беларуси и России. За два дня работы деловой площадки партнеры ожидают высоких результатов. Потенциальный пакет соглашений оценивают в 400 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 июня на форуме открылась выставка достижений в инновационной и научно-технической сфере. Здесь представлены десятки образцов высокотехнологичной продукции, в том числе в сфере электротранспорта и металлургии. Белорусские инновации объединены на выставке в 14 кластеров по нескольким направлениям.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
Важно, что к этой выставке проявляют огромный интерес губернаторы как России, так и руководители регионов Беларуси. Сегодня они уже понимают, что не просто надо наращивать объемы взаимной торговли – это безусловно надо. Но сегодня новый этап в нашем сотрудничестве – совместные предприятия, совместные крупные проекты, совместная кооперация в сфере высоких технологий. И мы наяву уже видим высокую степень экономической интеграции, которая сложилась между Россией и Беларусью.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Все образцы, все технологии, которые демонстрируются, которые докладываются, имеют высочайший мировой уровень. Таким образом, можно говорить не только об импортозамещении. Это говорит о том, что мы конкурентоспособны и способны достаточно уверенно чувствовать себя на мировых рынках.

Ну а 28 июня в Москве открылась масштабная ярмарка белорусской продукции. Такие выставки для москвичей не в новинку, они проходят в Белокаменной регулярно, поэтому среди жителей российской столицы наши сыры, сметана и колбаса уже давно завоевали популярность.

«Видим высокую степень экономической интеграции между Россией и Беларусью»: Валентина Матвиенко на Форуме регионов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

IV Форум регионов России и Беларуси открывается в Москве 29 июня
IV Форум регионов России и Беларуси открывается в Москве 29 июня
Александр Лукашенко отправится в Москву с рабочим визитом 29 июня
Александр Лукашенко отправится в Москву с рабочим визитом 29 июня
Будет дегустация: на Форум регионов везут 4 тонны минских конфет
Будет дегустация: на Форум регионов везут 4 тонны минских конфет
Мы вас столько лет ждали: как в Москве встречают белорусскую ярмарку
Мы вас столько лет ждали: как в Москве встречают белорусскую ярмарку
Информационное сотрудничество, сфера высоких технологий, инновации: основные темы Форума регионов
Информационное сотрудничество, сфера высоких технологий, инновации: основные темы Форума регионов
Белорусская делегация прибыла в Москву для участия в IV Форуме регионов Беларуси и России
Белорусская делегация прибыла в Москву для участия в IV Форуме регионов Беларуси и России
Четвертый форум регионов Беларуси и России открывается 28 июня в Москве
Четвертый форум регионов Беларуси и России открывается 28 июня в Москве
29 июня на заседании ВГС обсудят итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2016 год
29 июня на заседании ВГС обсудят итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2016 год
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru