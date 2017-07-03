«Видишь развитие страны, мощь страны»: с каким настроением пришли зрители на военный парад

Новости Беларуси. Масштабный военный парад и праздничное шествие по традиции собирают десятки тысяч зрителей. Многие приходят задолго до начала, целыми семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это тоже еще одна хорошая традиция, которая появилась у нас за годы независимости.

Вот и сегодня, белорусы стали собираться в районе Дворца спорта очень рано, чтобы за всем происходящим наблюдать, как говорится, из первого ряда.

Зрители парада:

Все интересно, с первой минутки до последней. Всегда ярко, всегда красочно. Всегда видишь развитие страны, мощь страны.

Мы из Подмосковья приехали. Мы гордимся Беларусью, любим вас, поэтому хотели посмотреть весь парад.

Людей много всегда и очень красиво. Нашим детям патриотическое воспитание очень важно.

Телеверсию парада покажут в эфире национальных каналов в 21.00.