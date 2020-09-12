Виктор Хренин: мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее с нашими государственными границами
Новости Беларуси. Александру Лукашенко о ситуации на наших западных рубежах доложил министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь вынуждена до сих пор тщательным образом контролировать все происходящие процессы и держать на границе дополнительные силы и средства. В том числе в связи с тем, что возникающие вызовы представляют угрозу не только Беларуси, но и для Союзного государства.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Отслеживание ситуации на сопредельных с Республикой Беларусь территориях государств, передвижение войск. Мы на сегодняшний день видим, что в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость» движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время сейчас происходит переброска на полигон Пабраде (в 15 километрах от нашей государственной границы находится) 2-го танкового батальона 69-го танкового полка Соединенных Штатов. В принципе, такое же мероприятие проходило весной. Это нас тоже не может не беспокоить – то, что в непосредственной близости от нашей границы будут задействованы порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевых машин «Брэдли».
«Какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время». На совещании у Президента Беларуси обсудили безопасность страны
Также мы отмечаем усиленные полеты авиации вдоль нашей государственной границы и введение разведки происходящих мероприятий на территории нашего государства. Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков В-52 вдоль нашей государственной границы.
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Исходя из этого тот комплект мероприятий, который проводился в рамках учений на Гродненском тактической направлении, свернут, войска возращены в пункты постоянной дислокации. Но мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее с нашими государственными гранцами.
«Какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время». На совещании у Президента Беларуси обсудили безопасность страны
Новости Беларуси. С силовиками и «без галстука». Президент провел субботнее совещание во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема совсем не выходного дня – безопасность государства. На это уже ставшее традицией субботнее совещание приглашен силовой блок Совета безопасности Беларуси. Причина в ситуации на западной границе и общественно-политической обстановке в стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первый вопрос – о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать.
Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится.
Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных Сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве.
Еще одной темой совещания стала общественно-политическая ситуация в стране.
Александр Лукашенко:
Министр внутренних дел доложит нам об общественно-политической ситуации в целом по стране. Потому что мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна, говорят, маленькая, но не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка. Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истекшую неделю.