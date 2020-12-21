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Виктор Каранкевич о БелАЭС: «На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объёме около 75 %»

21.12.2020 - 20:21

Новости Беларуси. Первый блок БелАЭС подключился к сети 21 декабря после плановых испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

В ближайшее время начнется этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. За пуском последует внедрение новой программы энергопотребления.  

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:  
На втором энергоблоке строительно-монтажные работы выполнены в объеме около 75 %. Выполняются работы по монтажу основного оборудования, технологических систем, прокладывается кабельная продукция.  

Параллельно со строительством атомной электростанции ведется работа по реализации мероприятий по ее интеграции в энергосистему страны. Также формируются сейчас программы развития энергетической отрасли на 2021-2025 годы. В основу будет заложено проведение масштабной работы по модернизации электрических сетей подстанций с целью создания условий по увеличению использования электрической энергии как реальным сектором, так и населением.  

Энергостратегия Беларуси до 2025 года предусматривает снижение тарифов на свет и тепло. Уже в 2021-м будет проведена работа по реконструкции высоковольтных подстанций и реновация 1600 километров линий электропередач.  

Еще один масштабный проект на 2021 год – проведение работы по оценке перспектив строительства в стране второй атомной электростанции.  

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что такой шаг поможет избавиться от газовой и нефтяной зависимости.

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Первый энергоблок БелАЭС включён в сеть после замены оборудования

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Новости Беларуси. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Ранее на объекте была выявлена необходимость замены электротехнического измерительного оборудования. После проведения этих работ, а также необходимых испытаний первый энергоблок снова включен в сеть. Все технологические системы функционируют в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40 %. Продолжаются испытания систем и оборудования. В профильном ведомстве подчеркивают, что набор нагрузки проведен в соответствии с требованиями техрегламента безопасной эксплуатации без замечаний.

К этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.

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