Виктор Лискович: будем делать вакцинацию мигрантов китайской вакциной. Вчера раздали 10 тысяч масок
Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. У колючего забора Польши остаются еще около 500 беженцев, среди них и дети, которые продолжают верить в гуманность Европы и не намерены покидать территорию стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В надежде попасть в Германию они будут стоять до конца.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Сегодняшний день на белорусско-польской границе явно будет богат на инфоповоды. С самого утра беженцы, которые находились у линии границы, у пункта пропуска «Брузги», начали собирать свои вещи, складывать палатки, спальники и небольшими группами передвигаться в сторону логистического центра. Напомню, здесь для них были созданы все комфортные условия, здесь их уже готовятся принимать. Чтобы не создавать давки в самом центре, было принято решение раздавать теплые одеяла, подушки, теплую одежду на подходе к центру.
Сейчас как раз подъехала гуманитарная помощь от волонтеров, профсоюзов, Белорусского союза женщин. Это стандартные продуктовые наборы, вода. Накануне сюда привезли около 10 тысяч медицинских масок, чтобы не допустить распространения какой-либо инфекции.
К слову, за медицинской помощью за прошедшие сутки обратились около 40 человек. В основном это по-прежнему случаи переохлаждения и последствия воздействия химического оружия поляков. Был также зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Белорусы сегодня будут здесь в связи с этим разворачивать центр по вакцинации беженцев.
Сенатор Виктор Лискович ответственный за оказание здесь гуманитарной помощи и за организацию всех моментов, связанных с ее оказанием. Он расскажет подробнее.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вчера подготовили дополнительные места для размещения. Сейчас порядка 200 человек уже прибывают в логистический центр под крышу. Вчера раздали 10 тысяч масок. Сегодня проанализировали, изучили их просьбу – будем делать вакцинацию мигрантов китайской вакциной.
Читайте также:
Почти 30 человек из лагеря беженцев обратились за помощью к медикам минувшей ночью
«Молодой человек обратился к нам». О чём попросили корреспондента СТВ в лагере беженцев в ТЛЦ?
На завтрак яйца, хлеб, йогурт, кукурузные палочки. Как начинается утро в лагере беженцев?
На белорусско-польской границе у лагеря беженцев появилась автолавка. Обещают, что можно будет и поменять валюту
Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. У колючего забора Польши остаются еще около 500 беженцев, среди них и дети, которые продолжают верить в гуманность Европы и не намерены покидать территорию стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В надежде попасть в Германию они будут стоять до конца.
Часть людей, находившихся в зоне погранперехода, после ночи, проведенной в холоде, под дождем и на сырой земле, согласились переместиться в пункт временного пребывания, где они смогут согреться и поесть.
Что сейчас происходит на границе, готов рассказать корреспондент Сергей Шуманский.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Сегодняшний день на белорусско-польской границе явно будет богат на инфоповоды. С самого утра беженцы, которые находились у линии границы, у пункта пропуска «Брузги», начали собирать свои вещи, складывать палатки, спальники и небольшими группами передвигаться в сторону логистического центра. Напомню, здесь для них были созданы все комфортные условия, здесь их уже готовятся принимать. Чтобы не создавать давки в самом центре, было принято решение раздавать теплые одеяла, подушки, теплую одежду на подходе к центру.
По поводу гуманитарной помощи. Как раз сейчас беженцев кормят горячей едой. Приехала автолавка. Автолавка только сегодня здесь появилась. Также здесь появится обмен валют.
Но это не значит, что сейчас беженцам перестанут оказывать гуманитарную помощь. В первую очередь, это сделано для того, чтобы закрыть вопрос с сигаретами. Не секрет, многие люди курят, а сигареты не входят в комплект гуманитарной помощи. Белорусы пошли даже на такой шаг – помочь этим людям даже с такой вредной привычкой.
Читайте также:
«Жгут костры, до сих пор спят в палатках». Часть беженцев продолжает оставаться в стихийном лагере возле пункта пропуска
Беженец о действиях польских силовиков: «Мои двое детей чуть не умерли. Если бы не белорусские врачи, то они бы умерли»
Из Национального аэропорта Минск готовится первый спецрейс в Ирак. Вот что происходит перед посадкой