новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Виктория Азаренко покидает турнир в Испании, проиграв Ане Конюх

22.06.2017 - 22:16

Новости Беларуси. Виктория Азаренко покинула турнир WTA Mallorca Open на стадии второго круга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

22 июня белорусской теннисистке противостояла девушка из Хорватии – Ана Конюх.

К сожалению, составить ей достойную конкуренцию у едва вернувшейся в большой теннис после родов Виктории не получилось. Первую партию Азаренко чуть не отдала под ноль, во второй смотрелась получше, но все равно не настолько, чтобы переломить ход поединка.

В итоговый протокол были вписаны цифры 6:1, 6:3 в пользу Аны Конюх.

Источник фото: mallorcaopen.org

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Арина Соболенко завершила выступление на турнире ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов
Арина Соболенко завершила выступление на турнире ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов
Первый матч Виктории Азаренко после родов: как это было
Первый матч Виктории Азаренко после родов: как это было
Фото: vichka35
Она вернулась: Виктория Азаренко победила в первом матче после годового перерыва
Фото: vichka35
«Вика, ты святая»: как встречают Викторию Азаренко ее болельщики
Возвращение легенды: Азаренко не доиграла матч из-за наступления темноты
Возвращение легенды: Азаренко не доиграла матч из-за наступления темноты
«Мне кажется, вообще, всё исходит от способности любить». Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, о секрете успеха
«В состоянии напряжения давать качество»: тренер Аркадий Эйдельман о брате Илье Кургане
Тренер Аркадий Эйдельман: «Спорт всё больше будет уходить в страны, где уровень жизни не очень высокий»
Все новости по теме Теннис
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru